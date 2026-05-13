Aramco (Saudi Aramco) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aramco (Saudi Aramco) lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,400 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 467,24 Milliarden SAR – das entspricht einem Zuwachs von 8,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 429,61 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at