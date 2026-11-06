Aramco (Saudi Aramco) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aramco (Saudi Aramco) hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,57 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,400 SAR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 526,84 Milliarden SAR umgesetzt, gegenüber 418,16 Milliarden SAR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at