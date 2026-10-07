Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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07.10.2026 06:00:03
Aramco weighs its options for Saudi Arabia’s growing gas surplus
State-owned group explores exports and ways to raise finance as it assesses how to use gas from giant Jafurah fieldWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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