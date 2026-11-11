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11.11.2026 06:31:29
Aramex PJSC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Aramex PJSC hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,91 Prozent auf 1,98 Milliarden AED aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,60 Milliarden AED in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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