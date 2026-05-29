Aranjin Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aranjin Resources lud am 27.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at