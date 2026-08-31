Aranjin Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aranjin Resources hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Aranjin Resources ein Ergebnis je Aktie von 0,010 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at