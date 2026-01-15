arara: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

arara ließ sich am 14.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat arara die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,44 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 4,13 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 2,40 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at