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16.04.2026 06:31:29
arara: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
arara hat am 14.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,21 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,36 JPY je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,50 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,32 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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