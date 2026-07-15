arara stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

arara präsentierte in der am 14.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,73 JPY. Im Vorjahresviertel hatte arara 7,62 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,76 Prozent auf 3,33 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at