arara stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

arara ließ sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat arara die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 4,34 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei arara noch ein Gewinn pro Aktie von -11,990 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,16 Prozent auf 3,08 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24,72 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 11,14 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 10,23 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at