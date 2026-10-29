Arashi Vision A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Arashi Vision A hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,680 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,92 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,94 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,412 CNY sowie einen Umsatz von 4,34 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at