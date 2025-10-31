|
Arashi Vision A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Arashi Vision A präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei 0,81 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,810 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,93 Milliarden CNY – ein Plus von 93,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arashi Vision A 1,51 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
