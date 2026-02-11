ARATA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ARATA äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 81,17 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 107,42 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 264,99 Milliarden JPY – ein Plus von 0,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ARATA 262,98 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at