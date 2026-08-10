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10.08.2026 06:31:29
ARATA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
ARATA hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 60,87 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 83,56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat ARATA 263,76 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 251,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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