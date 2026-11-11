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11.11.2026 06:31:29
ARATA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
ARATA hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 49,95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 67,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 257,90 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 252,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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