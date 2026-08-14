Aravali Securities Finance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aravali Securities Finance äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,04 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,040 INR je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Aravali Securities Finance hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 2,4 Millionen INR erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 2,4 Millionen INR erzielt hatte.

Redaktion finanzen.at