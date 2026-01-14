|
Aravali Securities Finance gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Aravali Securities Finance hat am 13.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Aravali Securities Finance hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 INR je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,4 Millionen INR – eine Minderung von 2,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,5 Millionen INR eingefahren.
