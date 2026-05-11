Aravali Securities Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aravali Securities Finance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 2,4 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,3 Millionen INR umgesetzt.

Aravali Securities Finance hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,120 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,200 INR je Aktie gewesen.

Der Jahresumsatz wurde auf 9,55 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 9,09 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at