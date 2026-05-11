|
11.05.2026 06:31:29
Aravali Securities Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Aravali Securities Finance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 2,4 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,3 Millionen INR umgesetzt.
Aravali Securities Finance hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,120 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,200 INR je Aktie gewesen.
Der Jahresumsatz wurde auf 9,55 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 9,09 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.