14.11.2025 06:31:28
Aravali Securities Finance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Aravali Securities Finance lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Aravali Securities Finance hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 INR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,020 INR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,3 Millionen INR in den Büchern standen.
