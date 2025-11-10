ARAYA INDUSTRIAL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ARAYA INDUSTRIAL lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 42,45 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 50,45 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 9,55 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 10,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ARAYA INDUSTRIAL 10,64 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at