ARAYA INDUSTRIAL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ARAYA INDUSTRIAL stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 50,13 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ARAYA INDUSTRIAL 21,23 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 10,15 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at