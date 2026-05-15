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15.05.2026 06:31:29
ARAYA INDUSTRIAL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
ARAYA INDUSTRIAL hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 41,77 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 84,30 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,18 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 10,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 159,55 JPY, nach 195,85 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,60 Prozent zurück. Hier wurden 40,45 Milliarden JPY gegenüber 42,85 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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