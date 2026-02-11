ARAYA INDUSTRIAL präsentierte Quartalsergebnisse

ARAYA INDUSTRIAL hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 111,83 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ARAYA INDUSTRIAL 99,88 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ARAYA INDUSTRIAL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,42 Milliarden JPY im Vergleich zu 11,00 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at