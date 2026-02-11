|
11.02.2026 06:31:28
ARAYA INDUSTRIAL präsentierte Quartalsergebnisse
ARAYA INDUSTRIAL hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 111,83 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ARAYA INDUSTRIAL 99,88 JPY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ARAYA INDUSTRIAL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,42 Milliarden JPY im Vergleich zu 11,00 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.