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20.11.2026 06:31:28
Arbe Robotics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Arbe Robotics präsentierte am 19.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 200 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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