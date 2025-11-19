Arbe Robotics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Arbe Robotics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 0,3 Millionen USD gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at