Arbe Robotics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Arbe Robotics hat am 28.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1050,0 Prozent auf 0,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at