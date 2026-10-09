ARBEIT-TIMES hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ARBEIT-TIMES hat am 08.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 1,83 JPY. Im letzten Jahr hatte ARBEIT-TIMES einen Gewinn von 1,44 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,90 Prozent auf 1,14 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at