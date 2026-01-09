ARBEIT-TIMES mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ARBEIT-TIMES hat am 08.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 JPY, nach 3,21 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat ARBEIT-TIMES 1,14 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at