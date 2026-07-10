ARBEIT-TIMES mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ARBEIT-TIMES ließ sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ARBEIT-TIMES die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,49 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,04 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat ARBEIT-TIMES im vergangenen Quartal 1,30 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ARBEIT-TIMES 1,22 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at