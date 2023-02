Arbeiten, wo andere Urlaub machen

‚Full Flex EU‘: Bis zu 20 Tage pro Jahr im EU-Ausland arbeitenRechtssicher: Exakte Rahmenbedingungen schaffen rechtliche SicherheitHohe Nachfrage: Mitarbeitende schätzen das Angebot & berichten von ihren ErfahrungenEingebettet: Arbeit im EU-Ausland ist Teil des ‚Full Flex-Arbeitsmodells‘ von VodafoneDer Blick vom Balkon fällt auf die französische Mittelmeerküste. Sonnenstrahlen auf dem Gesicht, Flip-Flops an den Füßen. Hört sich nach Urlaub an? Nicht unbedingt, denn für Vodafone-Mitarbeitende kann so ein Arbeitstag beginnen – dank Homeoffice im Ausland oder ‚Full Flex EU‚. Seit Oktober 2021 bietet Vodafone diese Möglichkeit. Ihren Laptop können Vodafone-Mitarbeitende an insgesamt zwanzig Tagen im Jahr in allen Mitgliedsstaaten der europäischen Union aufklappen. Und das ganz unbürokratisch und schnell. Neben mehr Flexibilität bietet das auch die Möglichkeit außerhalb des Urlaubs einen Tapetenwechsel zu erleben oder mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, die im EU-Ausland lebt. Die Erfahrungen sind vielfältig, zum Teil konträr, aber durchweg positiv. „Wer motivierte Mitarbeitende haben möchte, sollte ihnen ein flexibles, vertrauensvolles Arbeitsumfeld bieten. Genau das machen wir bei Vodafone, denn es spricht nichts dagegen, temporär auch mal im Ausland zu arbeiten – so wie sie auch entscheiden können, ob sie im Büro oder mobil arbeiten. Die Resonanz auf das Angebot zeigt uns, dass wir den richtigen Schritt gegangen sind“, sagt Felicitas von Kyaw, Personalgeschäftsführerin bei Vodafone.Rechtliche Rahmenbedingungen für das Full Flex EU-KonzeptVodafone ermöglicht es seinen Mitarbeitenden insgesamt zwanzig Tage im Jahr aus dem EU-Ausland zu arbeiten. Seit dem 1. Oktober 2021 gibt es neben ‚Full Flex‘ innerhalb Deutschlands auch das Konzept ‚Full Flex EU‘. Über einen vollautomatisierten Workflow können Mitarbeitende ihren Auslandsaufenthalt beantragen. Hierfür sind klare Rahmenbedingungen geschaffen worden. Dazu gehört, dass das ‚Full Flex EU‘ nur in Ländern der Europäischen Union in Anspruch genommen werden kann. Das Kontingent ist auf zwanzig Tage beschränkt und Tätigkeiten im Rahmen von ‚Full Flex EU‘ müssen aus privaten Räumen erfolgen. Außerdem ist eine rechtzeitige Beantragung einer A1-Bescheinigung zu beachten. Reise- oder sonstige Kosten werden vom Unternehmen nicht übernommen, da es sich um eine private Reise und nicht um eine Dienstreise handelt.Sei es die Holzhütte in Schweden, der Camping-Wagen in Holland oder ein verlängertes Wochenende bei der Familie in Italien. Die Nachfrage bei Mitarbeitenden ist groß. Seit Oktober 2021 haben insgesamt 1.250 Mitarbeitende das Angebot genutzt und rund 10.500 Tage gebucht. Im Durchschnitt nimmt jeder Antragstellende acht Tage in Anspruch. Manche nutzen nur ein bis zwei Tage, andere verlängern ihren Urlaub um 14 Tage. Diese Zahlen beziehen sich auf eine Zeitspanne, in der es coronabedingte Reise-Beschränkungen gab und die nicht zu den klassischen Reisemonaten zählt. Vor diesem Hintergrund geht das Unternehmen zukünftig von einer noch höheren Nachfrage und steigenden Zahlen aus.1.250 Mitarbeitende nutzten bereits das ‚Full Flex EU‘ Angebot und damit Homeoffice im Ausland.Homeoffice im Ausland: ErfahrungsberichteTapetenwechsel, neue Perspektiven und Energieschub: Inmitten der schwedischen Landschaft hat Felix Ernestus für ein paar Tage sein Büro eingerichtet – fernab seiner Heimat in Leipzig. Um seine regelmäßigen Besuche bei schwedischen Familien-Angehörigen vor Ort jetzt noch besser zu gestalten, nutzte der Gruppenleiter in der IT das Full Flex EU-Konzept seit letztem Jahr bereits zweimal. Während er tagsüber arbeitet, kann er abends die Natur genießen, segeln und Zeit mit seiner Familie verbringen. Neue kreative Ideen entstehen bei ihm vor allem durch einen neuen Blickwinkel.„Durch das Full Flex EU-Office habe ich die Möglichkeit, mit meinem Rechner für ein paar Tage nach Schweden auf eine kleine Insel zu fahren und mitten in der Natur zu arbeiten. Dieser Energieschub und Perspektiv-Wechsel hat schon so manche guten Ideen und Lösungen hervorgebracht. Es ist eine absolute Bereicherung für meinen Job und für mich“, sagte Felix Ernestus, Gruppenleiter in der IT bei Vodafone.Ein anderes Beispiel? Von der sonnengefluteten Terrasse in Gran Canaria aus schaltet sich Rolf Wieselhuber in die täglichen Teams Besprechungen. Der Service-Manager macht bereits seit zwanzig Jahren jährlich Urlaub in Gran Canaria. Jetzt lässt sich dieser dank ‚Full Flex EU‘ sogar noch verlängern. Um auch technisch optimal ausgestattet zu sein, nutzt er meistens den Hotspot seines Smartphones oder eine stabile und sicherere WLAN-Verbindung. Die Kombination aus Urlaub und Arbeit ermöglicht ihm maximale Erholung. Hier gibt es weitere Informationen zum Full-Flex-Konzept von Vodafone.Full Flex EURechtliche RahmenbedingungenErfahre mehrDer Beitrag Arbeiten, wo andere Urlaub machen erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.