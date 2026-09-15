Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
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15.09.2026 11:54:00
Arbeiten am Pumpspeicherkraftwerk Ebensee weit fortgeschritten
In der unterirdischen Kraftwerkskaverne mit einer Länge von ca. 53 Metern, einer Breite von ca. 26 Metern sowie einer Höhe von ca. 41 Metern würde die Kirche von Ebensee Platz finden, veranschaulichte die Energie AG die Dimension. Der künstliche Hohlraum soll die zentrale elektromechanische Ausrüstung des Kraftwerks beherbergen.
200 Tonnen schwere Einlauftrompete wird eingeschwommen
Derzeit werden in den untersten Ebenen der Kaverne Stahlbetonwände und Decken als Basis für das spätere Maschinenhaus hergestellt. Hauptauftragnehmer für die elektro- und maschinentechnische Kraftwerksausrüstung ist Andritz Hydro. Das Unternehmen arbeitet seit Ende August an der Montage der ersten Großkomponenten in der Kaverne, beispielsweise des Saugrohrs.
Gearbeitet wird auch am Ein- und Auslaufbauwerk am Traunsee. Davor befindet sich derzeit noch ein Felskeil, der unter Wasser abgetragen werden muss. Im Spätherbst soll die mehr als 200 Tonnen schwere Stahl-Einlauftrompete eingeschwommen und an das Ein- und Auslaufbauwerk angedockt werden. Taucher sollen das Manöver in rund 9 Metern Tiefe unterstützen. Der Damm beim Oberwasserspeicher ist mittlerweile zu rund 90 Prozent fertiggestellt.
ver/tpo
ISIN AT0000730007 WEB http://www.energieag.at http://www.andritz.com
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