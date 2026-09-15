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15.09.2026 11:54:00

Arbeiten am Pumpspeicherkraftwerk Ebensee weit fortgeschritten

Die Kraftwerkskaverne des in Bau befindlichen Pumpspeicherkraftwerks Ebensee (Bezirk Gmunden) ist mittlerweile fertig, in einem nächsten Schritt werden darin Großkomponenten montiert. Auch die Arbeiten am Ein- und Auslaufbauwerk am Traunsee sowie am Oberwasserspeicher sind weit fortgeschritten, informierte die Energie AG am Dienstag. Das Kraftwerk soll Ende 2028 in Betrieb gehen. Es ist mit einer halben Mrd. Euro das bisher größte Einzelvorhaben in der Unternehmensgeschichte.

In der unterirdischen Kraftwerkskaverne mit einer Länge von ca. 53 Metern, einer Breite von ca. 26 Metern sowie einer Höhe von ca. 41 Metern würde die Kirche von Ebensee Platz finden, veranschaulichte die Energie AG die Dimension. Der künstliche Hohlraum soll die zentrale elektromechanische Ausrüstung des Kraftwerks beherbergen.

200 Tonnen schwere Einlauftrompete wird eingeschwommen

Derzeit werden in den untersten Ebenen der Kaverne Stahlbetonwände und Decken als Basis für das spätere Maschinenhaus hergestellt. Hauptauftragnehmer für die elektro- und maschinentechnische Kraftwerksausrüstung ist Andritz Hydro. Das Unternehmen arbeitet seit Ende August an der Montage der ersten Großkomponenten in der Kaverne, beispielsweise des Saugrohrs.

Gearbeitet wird auch am Ein- und Auslaufbauwerk am Traunsee. Davor befindet sich derzeit noch ein Felskeil, der unter Wasser abgetragen werden muss. Im Spätherbst soll die mehr als 200 Tonnen schwere Stahl-Einlauftrompete eingeschwommen und an das Ein- und Auslaufbauwerk angedockt werden. Taucher sollen das Manöver in rund 9 Metern Tiefe unterstützen. Der Damm beim Oberwasserspeicher ist mittlerweile zu rund 90 Prozent fertiggestellt.

ver/tpo

ISIN AT0000730007 WEB http://www.energieag.at http://www.andritz.com

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