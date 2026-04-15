dormakaba Aktie

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WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959

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15.04.2026 02:00:00

Arbeiten mit Maschinen: Eine neue Ära der humanoiden Robotik

Der Markt für humanoide Roboter wird aktuell auf 2 bis 3 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2035 auf 40 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einem prognostizierten Wachstumspotenzial von 200 Milliarden US-Dollar. Die Fach- und Wirtschaftswelt diskutiert nicht mehr darüber, ob Roboter wie Menschen laufen können, sondern wo und wie sie echten Mehrwert schaffen können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX stabil erwartet -- DAX dürfte freundlich eröffnen -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt dürfte ohne große Veränderung in den Handelstag starten. Der deutsche Leitindex wird mit leichten Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag mit Zuschlägen.
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