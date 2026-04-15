dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
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15.04.2026 02:00:00
Arbeiten mit Maschinen: Eine neue Ära der humanoiden Robotik
Der Markt für humanoide Roboter wird aktuell auf 2 bis 3 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2035 auf 40 Milliarden US-Dollar anwachsen, mit einem prognostizierten Wachstumspotenzial von 200 Milliarden US-Dollar. Die Fach- und Wirtschaftswelt diskutiert nicht mehr darüber, ob Roboter wie Menschen laufen können, sondern wo und wie sie echten Mehrwert schaffen können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Kaba Holding AG
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