26.09.2026 09:47:38

Arbeitgeber kritisieren DGB-Aktionstag

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschlands Arbeitgeber üben scharfe Kritik an einem für heute geplanten Aktionstag des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) für einen starken Sozialstaat. "Die Gewerkschaften sagen zu fast jeder Veränderung Nein", sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, der Deutschen Presse-Agentur. "Sie träumen von der Welt von gestern."

Kampeter warf dem DGB "rituelle Reformverweigerung" vor. Alle wollten sichere Renten, gute Pflege und eine leistungsfähige Gesundheitsversorgung. "Aber Demografie, Fachkräftemangel und internationaler Wettbewerb lassen sich nicht wegdemonstrieren." Ein starker Sozialstaat brauche eine starke Wirtschaft. Geredet werden müsse darüber, "was sich ändern muss, damit wir erhalten können, was uns wichtig ist".

Vor dem Hintergrund weitreichender Reformüberlegungen der Bundesregierung haben der DGB und seine acht Mitgliedsgewerkschaften für heute zu bundesweiten Kundgebungen aufgerufen. Das Motto lautet: "Hart verdient! Deine Arbeit. Deine Gesundheit. Deine Rente." In 15 Großstädten solle ein Zeichen für sichere Arbeitsplätze, gute Arbeitsbedingungen und den Schutz von Arbeitnehmerrechten gesetzt werden./bw/DP/zb

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