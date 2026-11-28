BERLIN (dpa-AFX) - Die Arbeitgeber haben die Pläne von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) zur Zukunft der Rente scharf kritisiert. Der Entwurf sei der "vermurkste Versuch, von der eigenen Reformunwilligkeit abzulenken", sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter. Besonders unverständlich sei eine Unwucht zwischen zusätzlichen Belastungen und vorgesehenen Entlastungen.

Allein die vorgesehene Kapitalrente solle zwei zusätzliche Beitragssatzpunkte kosten, sagte Kampeter. Sie sei nur vertretbar, wenn deutlich weitergehende Entlastungen beschlossen würden. Dazu gehöre eine schnellstmögliche und vollständige Abschaffung der abschlagsfreien Frührente . "Sie ist ein teures und unfaires Privileg, das die arbeitende Mitte zusätzlich belastet."

Größter Streitpunkt ist frühere Rente

Schweitzer hat einen Gesetzentwurf für die Rentenreform in die interne Abstimmung in der Regierung gegeben. Er sieht unter anderem die Einführung einer Kapitalrente vor, für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber zunächst 0,5 Prozent und dann 2 Prozent des Bruttoeinkommens zusätzlich einzahlen sollen. Das Geld soll am Kapitalmarkt angelegt werden.

Größter Streitpunkt in der Koalition ist die Zukunft einer früheren Rente, die besonders langjährig versicherte Arbeitnehmer nach 45 Beitragsjahren ohne Abschläge bekommen können. Sie soll laut Entwurf im Kern bestehen bleiben, der Kreis der Berechtigten aber verkleinert werden. Dies stößt bei der Union auf Kritik, die auf eine weitreichende Abschaffung dringt./sam/DP/zb