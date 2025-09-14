Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
14.09.2025 12:37:38
Arbeitgeber: Land soll um Rheinmetall für VW-Werk Osnabrück werben
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Der Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall fordert die Landesregierung auf, sich für eine Ansiedlung des Rüstungskonzerns Rheinmetall am VW (Volkswagen (VW) vz)-Standort Osnabrück einzusetzen. "Man sollte von Seiten der Landesregierung alles dafür tun, Rheinmetall für Osnabrück zu gewinnen", sagte Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt der Deutschen Presse-Agentur.
Dem Werk mit rund 2.300 Beschäftigten droht das Aus: Die Produktion der dort gebauten Porsche-Modelle soll 2026 auslaufen, Mitte 2027 auch die Fertigung des VW T-Roc Cabrios. Einen Folgeauftrag gibt es bislang nicht. Schmidt betonte, man müsse realistisch sein: "Es ist fraglich, ob Rheinmetall mal eben 2.300 VW-Mitarbeiter übernehmen kann."
Schnittmengen mit Rüstungsindustrie
Zwar gebe es viele Schnittmengen. "Eine Reihe von Autozulieferern versuchen bereits, ihr Produktportfolio Richtung Rüstung oder Medizintechnik zu erweitern", sagte Schmidt. "Aber was wir in der Autoindustrie an Beschäftigung verlieren, lässt sich nicht eins zu eins kompensieren."
Rheinmetall-Chef Armin Papperger hatte im Juli gesagt, Osnabrück sei "im Spiel", sollte man zusätzliche Kapazitäten benötigen. Eine Delegation von Rheinmetall hatte den Standort im März besucht. Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) sprach anschließend von einer "ergebnisoffenen Diskussion" ohne konkrete Ableitungen. Die Debatte um Osnabrück fällt zudem in eine Zeit, in der Rheinmetall generell expandieren will - im Gespräch ist auch eine mögliche Übernahme der Lürssen-Militärwerften in Bremen./kge/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten
|
12:37
|Arbeitgeber: Land soll um Rheinmetall für VW-Werk Osnabrück werben (dpa-AFX)
|
12:35
|Lürssen-Militärwerften - IG Metall will bei Verkauf mitreden (dpa-AFX)
|
12.09.25
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
12.09.25
|Verluste in Frankfurt: DAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.09.25
|Börsianer in Europa warten auf Impulse: Euro STOXX 50 schlussendlich wenig verändert (finanzen.at)
|
12.09.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.09.25
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2100 Euro (dpa-AFX)
|
12.09.25
|Rheinmetall-Chef warnt vor Blase im Drohnen-Geschäft - Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT reagieren uneins (Dow Jones)
Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen
|12.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|26.03.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 891,00
|0,72%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|101,55
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: ATX geht wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel an Nulllinie -- US-Handel endet mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Freitag zurück. Der deutsche Leitindex kämpfte sich schlussendlich zur Nulllinie vor. An den US-Börsen ging es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen. An den größten Börsen in Asien ging es zum Wochenschluss überwiegend aufwärts.