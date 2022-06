Arbeitgeber mit gedämpften Erwartungen für Beschäftigungswachstum

Österreichische Arbeitgeber rechnen mit einem gedämpften Wachstum des Arbeitsmarktes im dritten Quartal 2022. Laut einer Umfrage sinkt die Einstellungsstimmung der Unternehmen gegenüber dem zweiten Quartal 2022, bleibt aber deutlich positiv. Besonders "einstell-freudig" seien dabei Unternehmen aus Salzburg, Wien und Tirol, in Kärnten und im Burgenland werde es am wenigsten neue Stellen geben. Mehr Beschäftigte werde es vor allem in der Gastronomie und der Hotellerie geben.

Der Fachkräftemangel plagt die österreichischen Unternehmen unterdessen weiterhin, vor allem im Handel, in der Gastronomie und der Hotellerie sei es schwierig, offene Positionen zu besetzen.

Für die Erhebung des Zeitarbeitanbieters ManpowerGroup werden vierteljährlich rund 40.000 Unternehmen in 40 Ländern befragt. Die aktuelle Umfrage wurde im April 2022 durchgeführt, in Österreich nahmen 512 Unternehmen teil.

cgh/kan