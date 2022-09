Arbeitgeber wollen ihre Positionen darstellen

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschlands Arbeitgeber wollen auf dem traditionellen Arbeitgebertag an diesem Dienstag in Berlin ihre Positionen zur aktuellen wirtschaftlichen und politischen Lage darstellen (9.30 Uhr). Zu Beginn des Arbeitgebertags will Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sprechen, bevor Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das Wort ergreift. Auch weitere Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung sind auf dem Konvent vertreten. Im Zentrum der Reden und Gespräche dürften die aktuelle Lage rund um die Energiekrise und die Inflation sowie die Folgen für die Wirtschaft in Deutschland stehen./bw/DP/ngu