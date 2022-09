Arbeitgeberpräsident Dulger hält Rezession für wahrscheinlich

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sieht aufgrund der Energiepreise und der Inflation ein hohes Risiko für eine Rezession in Deutschland. "Die deutsche Wirtschaft ist angesichts der aktuellen Lage in großer Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland", erklärte Dulger auf dem Arbeitgebertag in Berlin. Bereits die zurückliegenden zweieinhalb Jahre hätten den Unternehmen enorm viel Kraft gekostet.

"Wir haben eine dramatische Konjunkturlage, wir kämpfen mit einer steigenden Inflationsrate, immens hohen Energiepreisen sowie heftigen Lieferengpässen bei Rohstoffen, Vorprodukten und anderen Gütern", sagte Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). "Eine Rezession ist wahrscheinlich."

Es sei nötig, dass man die Wirtschaft stärke und so Beschäftigung sichere. Die deutsche Wirtschaft habe schon oft bewiesen, dass sie ein Stabilitätsanker für Deutschland und für Europa sein könne. "Und genau dieses Signal wollen wir heute und auch in Zukunft aussenden. Stärken wir die Wirtschaft, dann stärken wir dieses Land und wir sichern Beschäftigung", sagte Dulger in seiner Rede.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2022 06:05 ET (10:05 GMT)