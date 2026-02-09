Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
09.02.2026 16:30:05
Arbeitnehmerrechte missachtet?: US-Gewerkschafter machen Mercedes schwere Vorwürfe
In den Werken deutscher Autobauer in den USA werden die Beschäftigten nicht wie hierzulande selbstverständlich von Arbeitnehmervertretern unterstützt. Die Gewerkschaft UAW will das seit Jahren ändern und liefert nun neue Munition gegen Mercedes-Benz. Das Unternehmen weist Anschuldigungen vehement zurück.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|02.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,41
|-0,43%
