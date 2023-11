Arbeitsbesuch: König Willem-Alexander besucht Wasserstoffprojekte

MARL/DUISBURG (dpa-AFX) - Der niederländische König Willem-Alexander besucht am Dienstag Nordrhein-Westfalen. Hauptthema des ganztägigen Arbeitsbesuchs ist die Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und NRW in Sachen Wasserstoff. In Marl besucht der König etwa den Chemiepark, in Duisburg das Zentrum für Brennstoffzellen-Technik und den Hafen. Der König nimmt auch an einem Netzwerk-Treffen mit Vertretern der Wasserstoffwirtschaft aus NRW und den Niederlanden teil. Begleitet wird er unter anderem von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und dem für die Rohstoffindustrie zuständigen Staatssekretär im niederländischen Ministerium für Wirtschaft und Klima, Hans Vijlbrief.

Auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität der Industrie in NRW soll klimaneutral hergestellter Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen, etwa in der Stahl- und Chemieindustrie. Benötigt werden große Mengen. Ein Teil davon soll in NRW produziert werden. Die Landesregierung geht aber davon aus, dass ein Großteil importiert werden muss. Dies biete strategische Chancen für die Niederlande als Importdrehscheibe und Transitland nach Deutschland, teilte die niederländische Botschaft im Vorfeld mit.

Erst vor gut zwei Wochen hatte Willem-Alexander im Hafen von Rotterdam das Startzeichen für den Bau eines internationalen Wasserstoffnetzwerkes gegeben. Durch das Netzwerk sollen ab 2030 die großen Industriezentren der Niederlande aber auch Deutschlands und Belgiens mit dem klimafreundlichen Energieträger versorgt werden./tob/DP/zb