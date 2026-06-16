Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Tarifverhandlungen im Blick 16.06.2026 14:18:00

Arbeitskampf bei Postbank droht: Deutsche Bank-Aktie zeigt sich dennoch freundlich

Arbeitskampf bei Postbank droht: Deutsche Bank-Aktie zeigt sich dennoch freundlich

Der Postbank droht ein unbefristeter Streik.

Die Gewerkschaft hat die Tarifverhandlungen für die 9.000 Beschäftigten der Tarifbereiche Postbank/PCC Services und Postbank Filialvertrieb AG für gescheitert erklärt. Vom 17. bis 3. Juli findet nun eine Urabstimmung über unbefristete Streiks bei der Deutsche Bank-Tochter statt.

Für die Annahme des Antrags ist in der Urabstimmung die Zustimmung von mindestens 75 Prozent der abstimmenden Verdi-Mitglieder erforderlich. Gleichzeitig wurde eine vierte Verhandlungsrunde für den 30. Juni angesetzt.

Die Deutsche Bank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,17 Prozent auf 30,33 Euro.

Dow Jones Newswires

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