Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Tarifverhandlungen im Blick
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16.06.2026 14:18:00
Arbeitskampf bei Postbank droht: Deutsche Bank-Aktie zeigt sich dennoch freundlich
Die Gewerkschaft hat die Tarifverhandlungen für die 9.000 Beschäftigten der Tarifbereiche Postbank/PCC Services und Postbank Filialvertrieb AG für gescheitert erklärt. Vom 17. bis 3. Juli findet nun eine Urabstimmung über unbefristete Streiks bei der Deutsche Bank-Tochter statt.
Für die Annahme des Antrags ist in der Urabstimmung die Zustimmung von mindestens 75 Prozent der abstimmenden Verdi-Mitglieder erforderlich. Gleichzeitig wurde eine vierte Verhandlungsrunde für den 30. Juni angesetzt.
Die Deutsche Bank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,17 Prozent auf 30,33 Euro.
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