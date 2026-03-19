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19.03.2026 11:14:40
Arbeitskosten im Euroraum steigen im vierten Quartal spürbar
DOW JONES--Die Arbeitskosten in der Eurozone sind im vierten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr um nominal 3,3 (Vorquartal: 3,4) Prozent gestiegen. Dahinter stand ein Anstieg der Lohnkosten um 3,0 (zuvor: 3,2) Prozent und ein Anstieg der Lohnnebenkosten um 4,4 (3,9) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat auf Basis kalenderbereinigter Daten mitteilte. In der gesamten EU erhöhten sich die Arbeitskosten um 3,7 (3,8) Prozent.
In Deutschland stiegen die Arbeitskosten um 3,2 (4,3) Prozent, in Frankreich um 1,7 (1,7) Prozent und in Italien um 2,6 (2,3) Prozent.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
March 19, 2026 06:15 ET (10:15 GMT)
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