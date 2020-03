Arbeitskosten in der EU enorm unterschiedlich - aber Osten holt auf

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die sehr niedrigen Arbeitskosten in den östlichen EU-Staaten sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. In Rumänien lagen sie 2019 um 13,1 Prozent über dem Vorjahr, in Bulgarien um 11,7 Prozent. Dies meldete die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag in Luxemburg. Die Kluft zu den Arbeitskosten in westlichen Mitgliedsstaaten ist aber weiter enorm.

Sie lagen einschließlich Lohnnebenkosten 2019 in Bulgarien bei 6,0 Euro pro Stunde und in Rumänien bei 7,70 Euro. In Litauen, Ungarn und Lettland waren es knapp unter 10 Euro. Dagegen kostete eine Arbeitsstunde in Dänemark 44,70 Euro, in Luxemburg 41,60 und in Belgien 40,50.

Deutschland lag mit 35,60 Euro pro Stunde immer noch deutlich über dem Durchschnitt der 27 heutigen EU-Staaten von 27,70 Euro. Der Zuwachs binnen eines Jahres war in Deutschland 3,0 Prozent und im Schnitt der 27 Länder 2,9 Prozent. Im Euroraum betrugen die Kosten 2019 durchschnittlich 31,40 Euro (plus 2,5 Prozent). Die Werte beziehen sich auf alle Branchen außer der Landwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung./vsr/DP/jha