Arbeitslosenquote im Euro-Raum verharrt Ende 2022 bei 6,6 Prozent

Berlin/Brüssel (Reuters) - Die Arbeitslosenquote in der Euro-Zone ist Ende 2022 unverändert geblieben.

Die um saisonale Schwankungen bereinigte Quote verharrte im Dezember auf dem nach oben revidierten Vormonatswert von 6,6 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch mitteilte. Zunächst war für November von 6,5 Prozent die Rede gewesen. Insgesamt waren im Euroraum im Dezember 11,048 Millionen Menschen arbeitslos registriert - dies waren 23.000 mehr als im Vormonat und 494.000 weniger als vor einem Jahr.

Besonders niedrig war die Arbeitslosenquote im Dezember in Deutschland mit 2,9 Prozent und in Malta mit 3,2 Prozent. Am höchsten ist der Wert in Griechenland (11,6 Prozent) und in Spanien (13,1 Prozent).