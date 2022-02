Arbeitslosenzahl in Deutschland trotz Pandemie fast auf Vorkrisenniveau

Nürnberg(Reuters) - Zwei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie gibt es in Deutschland kaum noch mehr Arbeitslose als vor der Krise.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) verzeichnete im Januar 2,462 Millionen Arbeitslose. Das seien nur noch 37.000 mehr als im Januar 2020 vor Beginn der Pandemie, sagte BA-Vorstand Daniel Terzenbach im Dienstag in Nürnberg. Damit sei der corona-bedingte zeitweise Anstieg der Erwerbslosigkeit um über 600.000 fast vollständig abgebaut. "Der Arbeitsmarkt ist gut in das neue Jahr gestartet", sagte Terzenbach. Allerdings gebe es vor allem aus dem Gastgewerbe und dem Handel wieder deutlich erhöhte Anzeigen, dass mit Kurzarbeit gerechnet werde. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte derweil an, dass der erleichterte Zugang zur Kurzarbeit über Ende März hinaus verlängert werde.

Die für Januar übliche Zunahme der Arbeitslosenzahl fiel mit 133.000 deutlich niedriger aus als in den Vorjahren. Es sei "der geringste Anstieg, den wir bisher statistisch gemessen haben", sagte Terzenbach. Im Januar steigt die Arbeitslosenzahl regelmäßig, weil befristete Verträge oft zum Jahresende auslaufen und in wetteranfälligen Branchen wie etwa dem Bau weniger gearbeitet wird. Die jahreszeitlichen Schwankungen herausgerechnet ging die Arbeitslosigkeit um 48.000 zurück.

KURZARBEIT WEGEN CORONA UND LIEFERKETTEN

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und der offenen Stellen übersteigt laut Terzenbach mittlerweile sogar das Vorkrisenniveau. Dazu trägt aber bei, dass die Folgen der Corona-Pandemie wie auch Beeinträchtigungen der Lieferketten durch Kurzarbeit abgemildert werden. Im Januar und Dezember hätten die Betriebe jeweils für etwa 300.000 Personen Kurzarbeit neu angemeldet, sagte Terzenbach. Wie viele davon tatsächlich aus wirtschaftlichen Gründen in die Zwangspause mussten, erfährt die BA erst mit Verzögerung. Nach vorläufigen Daten wurde im November an 574.000 Beschäftigte Kurzarbeitergeld gezahlt.

Heil will die Regeln zum vereinfachten Zugang zur Kurzarbeit bis zum 30. Juni dieses Jahres verlängern, wie der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte. Zuletzt waren die Regeln im November bis Ende März verlängert worden. Die Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld will Heil von 24 auf 28 Monate ausweiten. Auch die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes nach vier und sieben Monaten werde verlängert.