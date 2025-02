Arbeitslosenzahlen für Jänner werden veröffentlicht

Das Arbeitsministerium und das Arbeitsmarktservice (AMS) veröffentlichen am Montagvormittag die Arbeitslosenzahlen für Jänner. Erwartet wird ein erneuter Anstieg bei der Zahl der Menschen ohne Job und bei den AMS-Schulungsteilnehmern. Ende Dezember lag die Zahl der Arbeitslosen oder in Schulung gemeldeten Personen bei 426.000, ein Plus von rund 27.000 Personen gegenüber dem Vorjahresmonat.

Die seit zwei Jahren schrumpfende Wirtschaftsleistung in Österreich belastet den Arbeitsmarkt deutlich. Die Arbeitslosenzahlen steigen seit April 2023. Eine Besserung ist noch nicht in Sicht. Gleichzeitig klagen viele Branchen über einen Arbeits- und Fachkräftemangel.

cri/tpo

WEB http://www.ams.at