Arbeitslosenzahlen zur Vorwoche nahezu unverändert

Die Arbeitslosenzahlen, die Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) wöchentlich präsentiert, haben sich zur Vorwoche praktisch nicht verändert: 747 Personen weniger sind arbeitslos oder in Schulung. Insgesamt sind es 296.028 Personen. Zur Kurzarbeit vorangemeldet sind aktuell 5.785 Personen. Allerdings kann sich diese Zahl in beide Richtungen verändern, wenn es Nachmeldungen gibt oder die angemeldete Kurzarbeit nicht in Anspruch genommen wird.

pro/kre