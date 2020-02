Arbeitslosigkeit - AMS-Buchinger rechnet mit moderatem Anstieg 2020

Auch wenn die Arbeitslosigkeit im Jänner erneut gesunken ist, rechnet das Arbeitsmarktservice (AMS) aufgrund der schwächeren Konjunktur heuer mit einem Anstieg. Im zweiten Quartal, gegen Jahresmitte, werde in einzelnen Monaten ein Plus vor den Arbeitslosenzahlen stehen, aber das werde nicht durchgehend jedes Monat so sein, sagte AMS-Vorstand Herbert Buchinger im Ö1-Mittagsjournal des ORF-Radio.

Der Anstieg werde aber "moderat" ausfallen und vermutlich unter 10.000 Personen im Jahresdurchschnitt betragen. Die höhere Arbeitslosigkeit sei auch in den Budgetüberlegungen berücksichtigt, weil die Budgets auf Basis von Prognosen erstellt wurden, so Buchinger. "Die Regierung hat die gleichen Prognosen zur Verfügung wie wir."

Betreffend der von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angestoßenen Debatte um eine Verschärfung der Zumutbarkeitsbestimmungen, um mehr Arbeitslose aus Wien in freie Jobs im Westen Österreichs zu bringen, meint Buchinger, es gebe hier "kein Patentrezept". "Bescheidenes Potenzial" einer Verschärfung sieht er bei den zumutbaren Wegzeiten, das löse aber nicht das Problem des Tourismus in Westösterreich, da dafür die Wegzeiten (derzeit zwei Stunden täglich hin und zurück bei Vollzeit, Anm.) natürlich nicht ausreichten. "Man kann auch diskutieren, ab wann es jemand zumutbar ist seinen Wohnsitz aufzugeben und in eine andere Region zu ziehen, aber nur für eine vorübergehende Beschäftigung seinen Wohnsitz in Wien aufzugeben, ist wahrscheinlich doch nicht zumutbar", so Buchinger.

Hauptgrund für die Sperren von 570 Firmen beim AMS seien Insolvenzverfahren der Unternehmen, da dann die Lohnzahlungen nicht gesichert seien. Weit weniger häufig seien massive Verstöße gegen Arbeitsrechtsbestimmungen. Beide Arten von Sperren könnten wieder aufgehoben werden, wenn etwa das Insolvenzverfahren beendet oder ein Management ausgetauscht wurde, denn dann sei die Zuverlässigkeit wieder hergestellt und das AMS könne wieder Jobsuchende vermitteln.

Angesprochen auf die Forderung von Pflegekräften nach einer 35-Stunden-Woche meinte Buchinger, dem könne er natürlich etwas abgewinnen, weil der Produktivitätszuwachs traditionell auch in Arbeitszeitverkürzungen umgesetzt werde. Konkret im Pflegebereich könne das AMS aber nicht garantieren, dass man die dann fehlenden Arbeitskräfte alle durch vorgemerkte Jobsuchende ersetzen könne. Der Arbeitsmarkt in der Pflege sei quantitativ fast ausgeglichen, es gebe nur um 10 Prozent mehr Arbeitssuchende als offene Stellen.

