Arbeitslosigkeit im Juni weiter gestiegen - 368.948 ohne Job

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Weiter keine Entspannung auf dem Arbeitsmarkt: Ende Juni waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) 368.948 Menschen arbeitslos oder in Schulung gemeldet - um 1,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Besonders stark war der Zuwachs bei den Frauen. Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen laut Sozialministerium um 2,4 Prozent auf 295.457 Personen. Mit 73.491 Personen waren um 3,1 Prozent weniger in Schulungen. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent.

Die Arbeitsmarktlage sei "auch Ende Juni weiterhin herausfordernd", hielt das Ministerium am Mittwoch fest. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit betreffe - außer bei den Jugendlichen - alle Altersgruppen. Bei den Jüngeren stagniere die Zahl der Arbeitssuchenden. Der Zuwachs an Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmenden gegenüber dem Vorjahr habe sich über die vergangenen Monate "annähernd stabil" entwickelt.

Starker Anstieg bei den Frauen

Bei den Frauen ging die Arbeitslosigkeit mit einem Anstieg von 5,9 Prozent auf 139.381 Personen besonders deutlich nach oben, bei den Männern hingegen war sie um 0,5 Prozent rückläufig auf 156.076. Eine ähnliche Tendenz zeigt sich bei den Schulungen - mit einem Plus von 2,6 Prozent auf 40.246 Personen bei den Frauen und einem Minus von 9,3 Prozent auf 33.245 bei den Männern.

Massiv von zunehmender Arbeitslosigkeit betroffen sind Personen mit Behinderung, wo es einen Anstieg um 14,2 Prozent auf 19.147 Menschen gab, sowie Akademikerinnen und Akademiker mit einem Zuwachs von 11,5 Prozent auf 42.145 Personen. Nach Branchen betrachtet entfiel der größte Zuwachs mit 11,8 Prozent auf das Gesundheits- und Sozialwesen, wo es nun 14.804 Arbeitssuchende gibt. Dahinter folgte der vom Jobabbau besonders gebeutelte Handel mit 55.192 Arbeitslosen - das war ein Anstieg von 4,4 Prozent.

Nur in Wien rückläufig

Am stärksten erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen in den Bundesländern Niederösterreich (plus 4,8 Prozent), Steiermark (plus 3,9 Prozent) und Tirol (plus 3,4 Prozent). Auf hohem Niveau rückläufig (minus 1 Prozent auf 154.412 Personen) war sie lediglich in Wien.

Bei den Arbeitsuchenden mit ausländischer Staatsbürgerschaft nahm die Arbeitslosigkeit laut Sozialministerium nur leicht um 0,4 Prozent auf 116.973 Personen zu. Bei den Inländerinnen und Inländern war der Anstieg mit 3,7 Prozent auf 178.484 Personen wesentlich stärker.

Bereits 35 Prozent Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Arbeitssuchenden ist den Angaben zufolge "schon über viele Monate ansteigend". Dadurch wachse auch die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen (mit Status arbeitslos und mindestens einem Jahr AMS-Vormerkung) um 12,7 Prozent auf 104.188 Menschen - ihr Anteil an allen arbeitslos vorgemerkten Personen liege bereits bei 35 Prozent.

Die beim AMS gemeldeten sofort verfügbaren offenen Stellen verringerten sich den Angaben zufolge im Jahresabstand um 4,5 Prozent auf 80.570. Der Zugang an offenen Stellen beim Arbeitsmarktservice sei im Juni mit einem Plus von 8,5 Prozent oder 3.397 "jedoch bereits gegenüber dem Vorjahr etwas ansteigend".

(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 0820-26, GRAFIK 0821-26, GRAFIK 0822-26) kre/bel

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