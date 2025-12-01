Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-
Arbeitslosigkeit im November weiter gestiegen - Fast 400.000 ohne Job

Auch der November hat keine Entspannung der Lage am Arbeitsmarkt gebracht. Ende des Monats waren 399.199 Personen arbeitslos oder befanden sich in Schulung, um 4,0 Prozent bzw. um 15.236 Personen mehr als im Vorjahr, teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) am Montag in einer Aussendung mit. Damit stieg die Zahl der Arbeitslosen das 32. Mal in Serie - seit April 2023 gab es keinen Rückgang mehr. Die Arbeitslosenquote kletterte im November um 0,3 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent.

Eine rasche Besserung ist nicht in Sicht: "Erste Hinweise auf die angekündigte Erholung im Jahr 2026, etwa die leicht rückläufige Arbeitslosigkeit in der Arbeitskräfteüberlassung, sind zwar (mit viel gutem Willen und der Lupe) bereits erkennbar, aber noch so gering, dass sie eher auf eine überschaubare Belebung als auf kräftiges Wirtschaftswachstum im neuen Jahr hindeuten", kommentierte AMS-Vorstand Johannes Kopf.

